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13:46 • 70390 просмотра

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Турция отрицает, что планировала похищение Гюлена с помощью экс-советника Трампа

Турция отрицает, что планировала похищение Гюлена с помощью экс-советника Трампа

Киев  •  УНН

 • 10979 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Турция назвала "нелепыми" сообщения американских СМИ о том, что она якобы предлагала миллионы долларов бывшему советнику по национальной безопасности президента США Дональда Трампа за похищение священника Фетхуллаха Гюлена и передал его Анкаре. Об этом сообщили в посольстве Турции в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на DW.

"Все заявления о том, что Турция использует средства, которые нарушают законность для экстрадиции [Гюлена], являются абсолютно фальшивыми, бессмысленными и безосновательными", - заявили в субботу в турецком посольстве.

Как сообщал ранее телеканал BBC, турецкие чиновники предлагали бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну 15 млн долларов, чтобы тот помог похитить мусульманского священнослужителя из США и доставить его в Турцию.

Как сообщал УНН, в Турции в ночь на 16 июля 2016 состоялась попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча Фетуллаха Гюлена. В октябре этого года в стране задержали 110 сотрудников издательской компании Kaynak Holding по подозрению в связях с организацией оппозиционного проповедника.

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