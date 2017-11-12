Турция отрицает, что планировала похищение Гюлена с помощью экс-советника Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Турция назвала "нелепыми" сообщения американских СМИ о том, что она якобы предлагала миллионы долларов бывшему советнику по национальной безопасности президента США Дональда Трампа за похищение священника Фетхуллаха Гюлена и передал его Анкаре. Об этом сообщили в посольстве Турции в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на DW.
"Все заявления о том, что Турция использует средства, которые нарушают законность для экстрадиции [Гюлена], являются абсолютно фальшивыми, бессмысленными и безосновательными", - заявили в субботу в турецком посольстве.
Как сообщал ранее телеканал BBC, турецкие чиновники предлагали бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну 15 млн долларов, чтобы тот помог похитить мусульманского священнослужителя из США и доставить его в Турцию.
Как сообщал УНН, в Турции в ночь на 16 июля 2016 состоялась попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча Фетуллаха Гюлена. В октябре этого года в стране задержали 110 сотрудников издательской компании Kaynak Holding по подозрению в связях с организацией оппозиционного проповедника.