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Туреччина ввела офіційний державний контроль за стрімінговими сервісами

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Влада Туреччини ввела контроль за роботою стрімінгових сервісів, які надають клієнтам можливість перегляду відеоконтенту. Відповідний регламент був опублікований у четвер в офіційному урядовому віснику T.C. Resmi Gazete, передає УНН.

Нові правила законодавчо вводять контроль за контентом, який пропонується глядачам. Регулятором виступить Вища рада з радіо і телебачення (ВСРТ) Туреччини. У неї ж сервіси будуть зобов’язані отримувати ліцензії на роботу в країні і щорічно відраховувати відомству 0,5% річного доходу. Ліцензії поділяються на три види: інтернет-радіо (вартість близько 1,8 тисяч доларів), інтернет-ТБ і інтернет-стрімінг за запитом (18 тисяч доларів). Якщо сервіси займаються продажем товарів в форматах теле- або радіомагазину, то вартість ліцензії підвищується в п’ять разів. Дозвіл на трансляцію необхідно регулярно продовжувати.

ВЗРТ є в Туреччині головним наглядовим відомством в сфері аудіовізуальних ЗМІ та сервісів. Рада уповноважена самостійно або при наявності скарг регулювати будь-який контент, який отримують місцеві споживачі, а також, в разі її невідповідності законодавству, вимагати вилучення програм з ефіру. Вона також має право вводити тимчасові заборони на висвітлення тих чи інших тем і подій з міркувань безпеки. За порушення або непокору вимогам ВЗРТ передбачені штрафи і відкликання ліцензій.

Як повідомляв УНН, Туреччина заробила на туризмі майже 8 млрд доларів у II кварталі.

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