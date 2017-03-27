Туреччина ввела мита на товари з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Туреччина оголосила мита на ввезення російських продуктів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомляється в понеділок, мито на кукурудзу і пшеницю становитиме 130%, рис - 45%, соняшникову олію - 36%, шрот соняшнику - 13,5%, бобові культури - 9,7%.
Зазначено, що мита вводяться з 15 березня 2017 року. При цьому 17 березня профільні турецькі відомства не підтвердили введення обмежень на поставки російської пшениці.
Міністерство сільського господарства РФ заявило, що мита створюють певні складності, в зв'язку з чим планується освоєння нових "перспективних ринків збуту". Поставки планується збільшувати в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також в країнах Латинської Америки і Африки. Повідомляється, що протягом останніх трьох років Туреччина скорочує закупівлі російських товарів, які тепер обкладаються митом.
Експерти припускають, що Туреччина ввела нові мита з метою домогтися поставок помідорів в Росію. Російські фахівці вважають, що від введення мит збитки понесуть і в Туреччині, тому оптимальним варіантом називається договір про безмитне ввезення сільськогосподарської продукції з РФ, пише видання.
Нагадаємо, Україна і Туреччина обговорили питання експорту української яловичини.