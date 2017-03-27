Турция ввела пошлины на товары из РФ

Как сообщается в понедельник, пошлина на кукурузу и пшеницу составит 130%, риса - 45%, подсолнечного масла - 36%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых культур - 9,7%.

Указано, что пошлины вводятся с 15 марта 2017 года. При этом 17 марта профильные турецкие ведомства не подтвердили введение ограничений на поставки российской пшеницы.

Министерство сельского хозяйства РФ заявило, что пошлины создают определенные сложности, в связи с чем планируется освоение новых "перспективных рынков сбыта". Поставки планируется увеличивать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в странах Латинской Америки и Африки. Сообщается, что на протяжении последних трех лет Турция сокращает закупки российских товаров, которые теперь облагаются пошлиной.

Эксперты предполагают, что Турция ввела новые пошлины с целью добиться поставок помидоров в Россию. Российские специалисты считают, что от введения пошлин убытки понесут и в Турции, поэтому оптимальным вариантом называется договор о беспошлинном ввозе сельскохозяйственной продукции из РФ, пишет издание.

Напомним, Украина и Турция обсудили вопросы экспорта украинской говядины.