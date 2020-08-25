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Туреччина вважає, що виявлене у Чорному морі газове родовище - допоможе у співпраці з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Виявлення Туреччиною родовища природного газу в Чорному морі може допомогти співпраці між Анкарою і Москвою. Таку думку висловив у вівторок в ефірі телеканалу NTV міністр фінансів і казначейства Туреччини Берат Албайрак, передає УНН.

Туреччина вважає, що виявлене у Чорному морі газове родовище - допоможе у співпраці з РФ

“Це відкриття (нового родовища газу в Чорному морі) дозволить нам отримати природний газ за дешевшою ціною з-за кордону. Росія — це наш надійний постачальник, і мова йде про співпрацю (з нею), — підкреслив Албайрак. — Ми будемо добувати газ за нижчої собівартості, і це відіб’ється як на нашому народі (на цінах газу на внутрішньому ринку), так і на знижку (на газ, що поставляється до Туреччини)”.

Крім того, нове газове родовище, на думку міністра, сприятливо позначиться на іміджі ряду турецьких компаній. “Цей процес виведе TPAO (державна турецька нафтова компанія) і BOTAS (турецька державна нафтогазова компанія „Боташ“) в іншу лігу. З цим відкриттям вони зможуть вийти на IPO (процедура первинного розміщення акцій)”, — додав Албайрак.

Довідка: 21 серпня президент Тайіп Ердоган офіційно оголосив, що Туреччина виявила в Чорному морі великі запаси природного газу. До 2023 року влада розраховує почати його постачання на внутрішній ринок. За словами Ердогана, обсяги родовища складають 320 млрд кубометрів. Найближчим часом, зазначив президент, влада вирішить технічні питання, що стосуються видобутку газу з цього родовища, і “негайно приступить до буріння”. Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез повідомляв, що виявлені в Чорному морі запаси газу оцінюються в 65 млрд доларів.

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