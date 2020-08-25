Турция считает, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение - поможет в сотрудничестве с РФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11608 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 72600 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107249 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179333 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183162 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390614 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226188 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500771 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349397 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230418 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
70%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21068 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46585 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15515 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15123 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15827 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142691 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130661 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219152 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390614 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500771 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Тони Радакин

Биньямин Нетаньяху

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11606 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38426 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38147 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45726 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75666 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Турция считает, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение - поможет в сотрудничестве с РФ

Киев • УНН

 • 17990 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Обнаружение Турцией месторождения природного газа в Черном море может помочь сотрудничеству между Анкарой и Москвой. Такое мнение выразил во вторник в эфире телеканала NTV министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, передает УНН.

Турция считает, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение - поможет в сотрудничестве с РФ

“Это открытие (нового месторождения газа в Черном море) позволит нам получить природный газ по более дешевой цене из-за рубежа. Россия — это наш надежный поставщик, и речь идет о сотрудничестве (с ней), — подчеркнул Албайрак. — Мы будем добывать газ по более низкой себестоимости, и это отразится как на нашем народе (на ценах газа на внутреннем рынке), так и на скидке (на поставляемый в Турцию газ)”.

Кроме того, новое газовое месторождение, по мнению министра, благоприятно скажется на имидже ряда турецких компаний. “Этот процесс выведет TPAO (государственная турецкая нефтяная компания) и BOTAS (турецкая государственная нефтегазовая компания „Боташ“) в другую лигу. С этим открытием они смогут выйти на IPO (процедура первичного размещения акций)”, — добавил Албайрак.

Справка: 21 августа президент Тайип Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам Эрдогана, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и “незамедлительно приступят к бурению”. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в 65 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23