Турция считает, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение - поможет в сотрудничестве с РФ

“Это открытие (нового месторождения газа в Черном море) позволит нам получить природный газ по более дешевой цене из-за рубежа. Россия — это наш надежный поставщик, и речь идет о сотрудничестве (с ней), — подчеркнул Албайрак. — Мы будем добывать газ по более низкой себестоимости, и это отразится как на нашем народе (на ценах газа на внутреннем рынке), так и на скидке (на поставляемый в Турцию газ)”.

Кроме того, новое газовое месторождение, по мнению министра, благоприятно скажется на имидже ряда турецких компаний. “Этот процесс выведет TPAO (государственная турецкая нефтяная компания) и BOTAS (турецкая государственная нефтегазовая компания „Боташ“) в другую лигу. С этим открытием они смогут выйти на IPO (процедура первичного размещения акций)”, — добавил Албайрак.

Справка: 21 августа президент Тайип Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам Эрдогана, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и “незамедлительно приступят к бурению”. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в 65 млрд долларов.