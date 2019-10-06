Туреччина викликала посла США через "лайк" в соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. МЗС Туреччини викликало тимчасового повіреного в справах США для пояснення, після того як з аккаунта посольства США в соціальній мережі Twitter поставили “лайк” посту з критикою союзника президента Реджепа Тайіпа Ердогана, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Так, повідомляється, що турецька влада піддали різкій критиці посольство США після того, як його офіційний акаунт у Twitter, мабуть, висловив схвалення повідомленням Ергуна Бабахана, який втік з країни після того, як його звинуватили в тому, що він є послідовником Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в 2016 році.
Бабахає в своєму пості заявив, що “народ Туреччини повинен бути готовий до політичного періоду без Девлета Бахчелі”.
Посольство США заявило, що воно діяло помилково і “відлайкало” пост, заявивши в Twitter: “ми шкодуємо про помилку і приносимо вибачення за будь-яку плутанину”.
Повідомлення Бабахана в соціальних мережах стало поширюватися після чуток про те, що Бахчелі, лідер Партії націоналістичного руху Туреччини і близький союзник Ердогана, був госпіталізований. Пізніше помічники Бахчелі сказали, що той в доброму здоров’ї.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що Туреччина стягує війська і техніку до кордону з Сирією.