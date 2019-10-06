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Турция вызвала посла США из-за "лайка" в соцсети

Киев • УНН

 • 15392 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США для объяснения, после того как с аккаунта посольства США в социальной сети Twitter поставили “лайк” посту с критикой союзника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Турция вызвала посла США из-за "лайка" в соцсети

Так, сообщается, что турецкие власти подвергли резкой критике посольство США после того, как его официальный аккаунт в Twitter, по-видимому, выразил одобрение сообщению Эргуна Бабахана, который бежал из страны после того, как его обвинили в том, что он является последователем Фетхуллы Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Бабахан в своём посте заявил, что “народ Турции должен быть готов к политическому периоду без Девлета Бахчели”.

Посольство США заявило, что оно действовало по ошибке и “отлайкало” пост, заявив в Twitter: “мы сожалеем об ошибке и приносим извинения за любую путаницу”.

Сообщение Бабахана в социальных сетях стало распространяться после слуха о том, что Бахчели, лидер Партии националистического движения Турции и близкий союзник Эрдогана, был госпитализирован. Позже помощники Бахчели сказали, что тот в добром здравии.

Как сообщал УНН, ранее сегодня СМИ сообщили, что Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией.

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