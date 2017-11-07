Туреччина відмовила в гарантіях у справі співробітника генконсульства США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Туреччина є правовою державою, а офіційна Анкара не може виступати з будь-якими гарантіями щодо триваючих судових процесів. Про це йдеться в заяві посольства Туреччини в Вашингтоні, передає УНН з посиланням на Анадолу.
У посольстві підкреслили, що жоден співробітник дипмісій, акредитований в Туреччині, що не притягувався до відповідальності за виконання службових обов'язків.
"Громадянин Туреччини, який працював в генконсульстві США в Стамбулі, був заарештований не за дії, передбачені службовим становищем, а через наявність серйозних звинувачень на його адресу", - сказано в заяві.
При цьому підкреслюється, що незалежна судова система Туреччини має право і далі залучати до відповідальності осіб, чиї дії виходять далеко за рамки консульської діяльності.
"18 жовтня 2017 року на переговорах делегацій Туреччини і США в Анкарі було прийнято рішення щодо більш тісного обміну інформацією про судові питання та співпрацю на рівні консульств. Влада Туреччини забезпечує безпеку всіх зарубіжних дипмісій в країні, зокрема і посольства і консульств США. Анкара неодноразово заявляла Вашингтону про відсутність необхідності прийняття додаткових заходів у даному напрямку. Спроби обґрунтування рішень заходами безпеки в корені безпідставні", - наголошується в документі.
При цьому висловлюється серйозна стурбованість турецької сторони в зв'язку з судовими процесами щодо громадян Туреччини в США.
У дипмісії назвали також "позитивним" кроком рішення Вашингтона і Анкари про відновлення процесу видачі віз.
Нагадаємо, 5 жовтня турецька влада заарештували співробітника Консульства США в Стамбулі, за підозрою в зв'язках з рухом Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту.
Після цього, з 8 жовтня американське посольство в Туреччині призупинило видачу неімміграційних віз, на що Анкара відповіла дзеркально, припинивши видавати візи американським громадянам.