Турция отказала в гарантиях по делу сотрудника генконсульства США

В посольстве подчеркнули, что ни один сотрудник дипмиссий, аккредитованных в Турции, не привлекался к ответственности за исполнение служебных обязанностей.

"Гражданин Турции, работавший в генконсульстве США в Стамбуле, был арестован не за действия, предусмотренные служебным положением, а ввиду наличия серьезных обвинений в его адрес", - сказано в заявлении.

При этом подчеркивается, что независимая судебная система Турции вправе и далее привлекать к ответственности лиц, чьи действия выходят далеко за рамки консульской деятельности.

"18 октября 2017 года на переговорах делегаций Турции и США в Анкаре было принято решение по более тесному обмену информацией по судебным вопросам и сотрудничеству на уровне консульств. Власти Турции обеспечивают безопасность всех зарубежных дипмиссий в стране, в том числе и посольства и консульств США. Анкара неоднократно заявляла Вашингтону об отсутствии необходимости принятия дополнительных мер в данном направлении. Попытки обоснования решений мерами безопасности в корне безосновательны", - отмечается в документе.

При этом выражается серьезная обеспокоенность турецкой стороны в связи с судебными процессами в отношении граждан Турции в США.

В дипмиссии назвали также "позитивным" шагом решение Вашингтона и Анкары о возобновлении процесса выдачи виз.

Напомним, 5 октября турецкие власти арестовали сотрудника Консульства США в Стамбуле, по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота.

После этого, с 8 октября американское посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз, на что Анкара ответила зеркально, прекратив выдавать визы американским гражданам.