Турция отказала в гарантиях по делу сотрудника генконсульства США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Турция является правовым государством, а официальная Анкара не может выступать с какими-либо гарантиями в отношении продолжающихся судебных процессов. Об этом говорится в заявлении посольства Турции в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
В посольстве подчеркнули, что ни один сотрудник дипмиссий, аккредитованных в Турции, не привлекался к ответственности за исполнение служебных обязанностей.
"Гражданин Турции, работавший в генконсульстве США в Стамбуле, был арестован не за действия, предусмотренные служебным положением, а ввиду наличия серьезных обвинений в его адрес", - сказано в заявлении.
При этом подчеркивается, что независимая судебная система Турции вправе и далее привлекать к ответственности лиц, чьи действия выходят далеко за рамки консульской деятельности.
"18 октября 2017 года на переговорах делегаций Турции и США в Анкаре было принято решение по более тесному обмену информацией по судебным вопросам и сотрудничеству на уровне консульств. Власти Турции обеспечивают безопасность всех зарубежных дипмиссий в стране, в том числе и посольства и консульств США. Анкара неоднократно заявляла Вашингтону об отсутствии необходимости принятия дополнительных мер в данном направлении. Попытки обоснования решений мерами безопасности в корне безосновательны", - отмечается в документе.
При этом выражается серьезная обеспокоенность турецкой стороны в связи с судебными процессами в отношении граждан Турции в США.
В дипмиссии назвали также "позитивным" шагом решение Вашингтона и Анкары о возобновлении процесса выдачи виз.
Напомним, 5 октября турецкие власти арестовали сотрудника Консульства США в Стамбуле, по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота.
После этого, с 8 октября американское посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз, на что Анкара ответила зеркально, прекратив выдавать визы американским гражданам.