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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60100 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128395 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 107210 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109773 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107968 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Турция отказала в гарантиях по делу сотрудника генконсульства США

Турция отказала в гарантиях по делу сотрудника генконсульства США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Турция является правовым государством, а официальная Анкара не может выступать с какими-либо гарантиями в отношении продолжающихся судебных процессов. Об этом говорится в заявлении посольства Турции в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

В посольстве подчеркнули, что ни один сотрудник дипмиссий, аккредитованных в Турции, не привлекался к ответственности за исполнение служебных обязанностей.

"Гражданин Турции, работавший в генконсульстве США в Стамбуле, был арестован не за действия, предусмотренные служебным положением, а ввиду наличия серьезных обвинений в его адрес", - сказано в заявлении.

При этом подчеркивается, что независимая судебная система Турции вправе и далее привлекать к ответственности лиц, чьи действия выходят далеко за рамки консульской деятельности.

"18 октября 2017 года на переговорах делегаций Турции и США в Анкаре было принято решение по более тесному обмену информацией по судебным вопросам и сотрудничеству на уровне консульств. Власти Турции обеспечивают безопасность всех зарубежных дипмиссий в стране, в том числе и посольства и консульств США. Анкара неоднократно заявляла Вашингтону об отсутствии необходимости принятия дополнительных мер в данном направлении. Попытки обоснования решений мерами безопасности в корне безосновательны", - отмечается в документе.

При этом выражается серьезная обеспокоенность турецкой стороны в связи с судебными процессами в отношении граждан Турции в США.

В дипмиссии назвали также "позитивным" шагом решение Вашингтона и Анкары о возобновлении процесса выдачи виз.

Напомним, 5 октября турецкие власти арестовали сотрудника Консульства США в Стамбуле, по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота.

После этого, с 8 октября американское посольство в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз, на что Анкара ответила зеркально, прекратив выдавать визы американским гражданам.

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