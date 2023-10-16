Туреччина провела військову операцію на півночі Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У неділю, 15 жовтня, Туреччина здійснила військову операцію на півночі Іраку, яка була спрямована проти членів Робітничої партії Курдистану на півночі Іраку. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що під час вильотів військові Анкари ліквідували двох членів Робітничої партії Курдистану.
"Наші терористичні чистки на півночі Іраку тривають ефективно та рішуче. Наші Збройні сили Туреччини нейтралізували двох терористів Робітничої партії Курдистану, виявлених у регіоні Claw-Kilit", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Проти Робочої партії Курдистану на півночі Сирії Військово-повітряні сили Туреччини провели повітряну операцію. За її результатами було знищено шість об'єктів.