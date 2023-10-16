Турция провела военную операцию на севере Ирака

Детали

Отмечается, что во время вылетов военные Анкары ликвидировали двух членов Рабочей партии Курдистана.

"Наши террористические чистки на севере Ирака продолжаются эффективно и решительно. Наши Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов Рабочей партии Курдистана, обнаруженных в регионе Claw-Kilit", — говорится в сообщении.

Напомним



Против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии Военно-воздушные силы Турции провели воздушную операцию. По ее результатам было уничтожено шесть объектов.