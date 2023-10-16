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Турция провела военную операцию на севере Ирака

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В воскресенье, 15 октября, Турция осуществила военную операцию на севере Ирака, которая была направлена против членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, пишет УНН.

Турция провела военную операцию на севере Ирака

Детали 

Отмечается, что во время вылетов военные Анкары ликвидировали двух членов Рабочей партии Курдистана.

"Наши террористические чистки на севере Ирака продолжаются эффективно и решительно. Наши Вооруженные силы Турции нейтрализовали двух террористов Рабочей партии Курдистана, обнаруженных в регионе Claw-Kilit", — говорится в сообщении.

Напомним

Против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии Военно-воздушные силы Турции провели воздушную операцию. По ее результатам было уничтожено шесть объектов.

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