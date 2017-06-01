Туреччина прийняла перших українців за ID-карткою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Туреччині прийняли перших українських туристів, які скористались правом в’їзду за ID карткою. Про це Посольство України в Туреччині повідомляє на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні зустріли перших туристів з України, що приїхали до Туреччини за ID карткою. Вітаємо”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, у березні 2017 року Україна та Туреччина підписали угоду про поїздки громадян за ID-картками.
Угода про взаємні поїздки громадян України та Туреччини за ID-картками набула чинності з 1 червня 2017 року.