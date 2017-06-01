Турция приняла первых украинцев по ID-картам

"Сегодня встретили первых туристов из Украины, приехавшие в Турцию по ID-карте. Поздравляем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в марте 2017 Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картами.

Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами вступило в силу с 1 июня 2017 года.