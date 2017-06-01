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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40494 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Турция приняла первых украинцев по ID-картам

Киев • УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Турции приняли первых украинских туристов, которые воспользовались правом въезда за ID-картой. Об этом Посольство Украины в Турции сообщает на странице в Facebook, передает УНН.

Турция приняла первых украинцев по ID-картам

"Сегодня встретили первых туристов из Украины, приехавшие в Турцию по ID-карте. Поздравляем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в марте 2017 Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картами.

Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами вступило в силу с 1 июня 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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