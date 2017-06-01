Турция приняла первых украинцев по ID-картам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Турции приняли первых украинских туристов, которые воспользовались правом въезда за ID-картой. Об этом Посольство Украины в Турции сообщает на странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня встретили первых туристов из Украины, приехавшие в Турцию по ID-карте. Поздравляем", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в марте 2017 Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картами.
Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами вступило в силу с 1 июня 2017 года.