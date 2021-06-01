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Туреччина повернула вимогу щодо проходження ПЛР-тестів для туристів з України

Київ • УНН

 • 22064 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Для в'їзду в Туреччину починаючи з 1 червня 2021 року туристам необхідно надати одну з чотирьох довідок, зокрема документ про вакцинацію від COVID-19 або негативний ПЛР-тест на коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на посольство України в Турецькій Республіці.

Туреччина повернула вимогу щодо проходження ПЛР-тестів для туристів з України

Цитата

Так, в посольстві України в Турецькій Республіці повідомляється, що за інформацією, отриманою сьогодні від турецької сторони, починаючи з 1 червня 2021 року, для в'їзду в Туреччину необхідно виконати одну з умов (мати один із зазначених документів):
• Документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;
• Документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6-ти місяців;
• Негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
• Експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Повідомляється, що транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань.

Окрім того, в посольстві нагадують, що для перетину турецького кордону протягом 72 годин до дати в’їзду необхідно заповнити реєстраційну форму для подорожуючих до Туреччини.

Доповнення

Нагадаємо, усі особи, які збираються в'їхати на територію України, повинні пред'явити ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години.

У разі відсутності тесту українці зобов’язуються завантажити застосунок "Вдома" та піти на двотижневу самоізоляцію, яку можна завершити достроково отримавши негативний результат тестування.

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