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Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины

Киев • УНН

 • 22063 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Для въезда в Турцию начиная с 1 июня 2021 года туристам необходимо предоставить одну из четырех справок, в том числе документ о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.

Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины

Цитата

Так, в посольстве Украины в Турецкой Республике сообщается, что по информации, полученной сегодня от турецкой стороны, начиная с 1 июня 2021 года, для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из условий (иметь один из указанных документов):
• Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну;
• Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
• Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;
• Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда.

Сообщается, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, в посольстве напоминают, что для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешествующих в Турцию.

Дополнение

Напомним, все лица, которые собираются въехать на территорию Украины, должны предъявить ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа.

В случае отсутствия теста украинцы обязуются загрузить приложение "Дома" и пойти на двухнедельную самоизоляцию, которую можно завершить досрочно получив отрицательный результат тестирования.

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