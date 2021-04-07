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Для громадян України пом’якшили умови перетину кордону

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Під час чергового засідання 7 квітня Кабінет міністрів України затвердив зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, які передбачають пом'якшення умов перетину українського кордону для громадян України. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України, передає УНН.

Цитата:

"Уряд пом'якшив умови перетину українського кордону для громадян України", - інформують в ДАРТ.

Деталі

За даними пресслужби, згідно з оновленими правилами, усі особи, які збираються в'їхати на територію України, повинні пред'явити ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години.

У разі відсутності тесту українці зобов’язуються завантажити застосунок "Вдома" та піти на двотижневу самоізоляцію, яку можна завершити достроково отримавши негативний результат тестування.

У Держмитслужбі України додали, що постановою уряду були також уточнені вимоги в’їзду в Україну для іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України і фактично уникають будь-яких карантинних заходів, а також унормована наявність негативних ПЛР-тестів в іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років.

Відтепер при перетині державного кордону на в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, як і для громадян України, обов'язкова наявність ПЛР-тесту або самоізоляція/обсервація.
Для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років ПЛР-тест не вимагається.

Що було раніше

Наприкінці березня у Держприкордонслужбі повідомили, що нові правила перетину державного кордону, які передбачають самоізоляцію або негативний ПЛР-тест для українців, діятимуть до 30 квітня.

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