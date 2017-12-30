Туреччина поскаржилася на повільне виділення ЄС грошей на біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Значна частка коштів, обіцяних Євросоюзом Туреччині для покриття потреб сирійських біженців, які опинилися на турецькій території, досі не надійшла. Про це заявило турецьке міністерство у справах Євросоюзу в суботу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У 2015 і 2016 роках між Брюсселем і Анкарою було домовлено про суму в 6 мільярдів євро. Із цих грошей турецькі міністерства та міжнародні організації, які опікуються сирійськими біженцями в Туреччині, отримали лише 1,78 мільярда євро, тобто менше третини, пише видання.
Вказано, що з виділених коштів 1,3 мільярда євро пішли міжнародним організаціям, 270 мільйонів євро - міністерству освіти Туреччини, 120 мільйонів євро - міністерству охорони здоров'я і 12 мільйонів євро - міністерству внутрішніх справ.
Однак цього, за словами турецької сторони, замало для покриття реальних витрат.
"На жаль, механізм витрат коштів ЄС не працює швидко", - йдеться в заяві турецького міністерстві.
У той же час міністерство зазначає, що "Туреччина використала понад 30 мільярдів доларів власних державних коштів на потреби сирійців, які перебували в Туреччині приблизно впродовж семи років".
Нагадаємо, раніше канфлер ФРН А.Меркель пообіцяла Р.Ердогану поквапити ЄС з фіндопомогою на сирійських біженців.