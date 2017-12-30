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Турция пожаловалась на медленное выделение ЕС денег на беженцев

Киев • УНН

 • 7604 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Значительная часть средств, обещанных Евросоюзом Турции для покрытия потребностей сирийских беженцев, которые оказались на турецкой территории, до сих пор не поступила. Об этом заявило турецкое министерство по делам Евросоюза в субботу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Турция пожаловалась на медленное выделение ЕС денег на беженцев

В 2015 и 2016 годах между Брюсселем и Анкарой было договорено о сумме в 6 миллиардов евро. Из этих денег турецкие министерства и международные организации, которые занимаются сирийскими беженцами в Турции, получили лишь 1,78 миллиарда евро, то есть менее трети, пишет издание.

Указано, что из выделенных средств 1,3 миллиарда евро пошли международным организациям, 270 миллионов евро - министерству образования Турции, 120 миллионов евро - министерству здравоохранения и 12 миллионов евро - министерству внутренних дел.

Однако этого, по словам турецкой стороны, недостаточно для покрытия реальных затрат.

"К сожалению, механизм расходования средств ЕС не работает быстро", - говорится в заявлении турецкого министерства.

В то же время министерство отмечает, что "Турция использовала более 30 миллиардов долларов собственных государственных средств на нужды сирийцев, которые находились в Турции примерно в течение семи лет".

Напомним, ранее канфлер ФРГ А.Меркель пообещала Р.Эрдогану поторопить ЕС относительно финпомощи на сирийских беженцев.

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