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Туреччина почала масово відмовляти росіянам у посвідках на проживання - ЗМІ

Туреччина почала масово відмовляти росіянам у посвідках на проживання - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1128815 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Туреччина почала масово відмовляти громадянам росії у посвідках на проживання в країні. Про це пишуть ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання "The Moskow Times", росіяни зіткнулися з проблемами з отриманням та продовженням туристичної посвідки на проживання у Туреччині.

Складнощі фіксуються у всіх найбільших містах, де проживають вихідці з рф, а саме: в Стамбулі, Анталії, Кемері, Бодрумі, Мармарісі та інших. Зазначається, що у деяких регіонах відсоток відмов близький до 90%.

За словами візового консультанта з Туреччини, проблема має масовий характер. Внаслідок цього, багато росіян тепер прагнуть оформити не туристичний, а інші види на проживання, наприклад, через купівлю нерухомості.

В інших туристичних містах Туреччини також ускладнюється ситуація з посвідками на проживання. Так, місцеві адміністрації вимагають для продовження посвідки набагато більше документів, у тому числі витяг з турецьких банків із щомісячними надходженнями коштів на рахунок. Зазвичай на сім'ю із трьох осіб необхідна сума складає близько 2000 доларів щомісяця.

Туристична посвідка на проживання була дуже популярною серед громадян рф і дозволяла перебувати в країні до року. Для її отримання раніше була потрібна лише оренда нерухомості та місцева страховка.

"Минулого року росіяни стали головними покупцями нерухомості у Туреччині серед іноземців, посівши чверть цього ринку. Вони придбали у Туреччині понад 16000 об'єктів — утричі більше, ніж роком раніше.

Число оформлених росіянами посвідок на проживання склало 153 тисячі, і це також рекорд серед усіх іноземних громадян у Туреччині", - пише видання.

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