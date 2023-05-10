Турция начала массово отказывать россиянам в видах на жительство - СМИ

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Как отмечает издание "The Moskow Times", россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического вида на жительство в Турции.

Сложности фиксируются во всех крупнейших городах, где проживают выходцы из рф, а именно: в Стамбуле, Анталии, Кемере, Бодруме, Мармарисе и других. Отмечается, что в некоторых регионах процент отказов близок к 90%.

По словам визового консультанта из Турции, проблема носит массовый характер. Вследствие этого, многие россияне теперь стремятся оформить не туристический, а другие виды на жительство, например, через покупку недвижимости.

В других туристических городах Турции также усложняется ситуация с видами на жительство. Так, местные администрации требуют для продления вида гораздо больше документов, в том числе выписку из турецких банков с ежемесячными поступлениями средств на счет. Обычно на семью из трех человек необходимая сумма составляет около 2000 долларов ежемесячно.

Туристический вид на жительство был очень популярен среди граждан рф и позволял находиться в стране до года. Для его получения ранее требовалась только аренда недвижимости и местная страховка.

"В прошлом году россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заняв четверть этого рынка. Они приобрели в Турции более 16000 объектов — втрое больше, чем годом ранее.

Число оформленных россиянами видов на жительство составило 153 тысячи, и это также рекорд среди всех иностранных граждан в Турции", - пишет издание.

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