Туреччина незадоволена заявами глави німецької розвідки щодо путчу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Анкара висловила протест проти висловлювань голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля про спробу путчу в Туреччині в липні 2016 року. У зв’язку з цим у вівторок, 21 березня, до МЗС Туреччини запросили для розмови тимчасового повіреного у справах ФРН, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У заяві турецького МЗС фрази керівника німецької спецслужби були розцінені як “толерантне” ставлення Німеччини до руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого влада Туреччини вважає організатором невдалої спроби державного перевороту влітку минулого року. Окрім того, Анкара звинуватила Берлін у наданні притулку сотням прихильників Гюлена.
Б.Каль заперечив точку зору Анкари щодо спроби путчу.
“Туреччина намагалася переконати нас у цьому на різних рівнях, але це досі не вдалося”, — підкреслив глава німецької розвідки.
Він також заперечив твердження турецької влади, яка вважає рух Гюлена ісламістсько-екстремістським.
“Рух Гюлена є громадським об’єднанням, яке займається релігійною та світською освітою”, — зазначив Б.Каль.