Турция недовольна заявлениями главы немецкой разведки по путчу

В заявлении турецкого МИД фразы руководителя немецкой спецслужбы были расценены как "толерантное" отношение Германии к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают организатором неудачной попытки государственного переворота летом прошлого года. Кроме того, Анкара обвинила Берлин в предоставлении убежища сотням сторонников Гюлена.

Б.Каль возразил точку зрения Анкары относительно попытки путча.

"Турция пыталась убедить нас в этом на разных уровнях, но это пока не удалось", - подчеркнул глава немецкой разведки.

Он также опроверг утверждение турецких властей, которые считают движение Гюлена исламистско-экстремистским.

"Движение Гюлена является общественным объединением, которое занимается религиозным и светским образованием", - отметил Б.Каль.