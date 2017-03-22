Турция недовольна заявлениями главы немецкой разведки по путчу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Анкара выразила протест против высказываний главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о попытке путча в Турции в июле 2016 года. В связи с этим во вторник, 21 марта, в МИД Турции пригласили для разговора временного поверенного в делах ФРГ, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
В заявлении турецкого МИД фразы руководителя немецкой спецслужбы были расценены как "толерантное" отношение Германии к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают организатором неудачной попытки государственного переворота летом прошлого года. Кроме того, Анкара обвинила Берлин в предоставлении убежища сотням сторонников Гюлена.
Б.Каль возразил точку зрения Анкары относительно попытки путча.
"Турция пыталась убедить нас в этом на разных уровнях, но это пока не удалось", - подчеркнул глава немецкой разведки.
Он также опроверг утверждение турецких властей, которые считают движение Гюлена исламистско-экстремистским.
"Движение Гюлена является общественным объединением, которое занимается религиозным и светским образованием", - отметил Б.Каль.