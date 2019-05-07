Турчинов зустрівся з Епіфанієм: говорили про капеланів і законодавство

Під час зустрічі співрозмовники обговорили важливість капеланського служіння для зміцнення духовних та патріотичних основ українського війська. Окрему увагу сторони приділили необхідності ухвалення Закону України «Про військове капеланство», розгляд якого повинен розпочатися на найближчому пленарному тижні, та обговорили його основні положення, зазначено у повідомленні.

"На думку Секретаря РНБО України та Предстоятеля Помісної Української Православної Церкви, діяльність військових капеланів, які знаходяться поруч з бійцями, має бути унормована на законодавчому рівні, щоб забезпечити їм умови служіння та соціальні гарантії", - повідомили у прес-службі.

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За словами Турчинова, Православна Церква України “робить надзвичайно багато для того, щоб підтримати дух наших бійців на передовій”. “Ваша допомога на фронті надзвичайно цінна та необхідна”, - сказав Секретар РНБО України, дякуючи Блаженнішому Митрополиту за роботу, яку проводить духовенство Помісної Української Православної Церкви.

Своєю чергою, Його Блаженство наголосив, що “Українська Церква та армія і надалі будуть єдині у протидії агресії проти нашої країни”.

Нагадаємо, з 15 травня 2017 року у всіх бойових частинах та підрозділах введені посади воєнних капеланів.