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Турчинов встретился с Епифанием: говорили о капелланах и законодательстве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска. Отдельное внимание стороны уделили необходимости принятия Закона Украины “О военном капеланстве”, рассмотрение которого должно начаться на ближайшей пленарной неделе, и обсудили его основные положения, говорится в сообщении.

“По мнению Секретаря СНБО Украины и Предстоятеля Поместной Украинской Православной Церкви, деятельность военных капелланов, которые находятся рядом с бойцами, должно быть нормировано на законодательном уровне, чтобы обеспечить им условия служения и социальные гарантии”, — сообщили в пресс-службе.

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По словам Турчинова, Православная Церковь Украины “делает очень много для того, чтобы поддержать дух наших бойцов на передовой”. “Ваша помощь на фронте очень ценная и необходимая”, — сказал секретарь СНБО Украины, благодаря Блаженнейшего Митрополита за работу, которую проводит духовенство Поместной Украинской Православной Церкви.

В свою очередь, Его Блаженство подчеркнул, что “Украинская Церковь и армия и в дальнейшем будут едины в противодействии агрессии против нашей страны”.

Напомним, с 15 мая 2017 года во всех боевых частях и подразделениях введены должности военных капелланов.

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