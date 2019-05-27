Турчинов запевнив, що не працює секретарем РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Олександр Турчинов запевнив, що не працює секретарем РНБО і навіть не "виконує якісь обов'язки секретаря РНБО". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Турчинов відзначив, що останнім часом деякі ЗМІ розповсюджують інформацію, "нібито я продовжую виконувати обов’язки Секретаря РНБО України".
"Нагадую, що 17 травня я звернувся до президента із заявою на звільнення, а 19 травня був підписаний відповідний указ.
З моменту оприлюднення Указу Президента України “Про звільнення О. Турчинова з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України” я не працюю Секретарем РНБО", - наголосив Турчинов.
За його словами, твердження, що нібито він виконує якісь обов’язки секретаря РНБО - "нісенітниці, які не відповідають дійсності та суперечать українському законодавству".
Нагадаємо, 19 травня Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
Додамо, що 20 травня у РНБО спростували інформацію про припинення роботи.