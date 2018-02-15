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Турчинов запевнив, що не надавав наказів на збиття вертольотів з Януковичем

Київ • УНН

 • 8757 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що наприкінці лютого 2014 року не надавав жодного наказу на виявлення та збиття вертольотів, в яких міг перебувати екс-президент Віктор Янукович. Про це він заявив під час засідання у статусі свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду В.Януковича, передає кореспондент УНН.

“Ні. Я таких розпоряджень не давав”, — сказав Турчинов, відповідаючи на запитання сторони обвинувачення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд у справі про держзраду Януковича розпочав допит Турчинова

Як повідомляв УНН, екс-депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов під час допиту в статусі свідка у справі держзради В,Януковича заявив, що президент Росії Володимир Путін порушив питання анексії Криму після авіаінциденту з його вертольотом.

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