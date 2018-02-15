Турчинов заверил, что не давал приказов сбивать вертолеты с Януковичем
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Секретарь СНБО Александр Турчинов заверил, что в конце февраля 2014 года не отдавал никакого приказа на выявление и сбивание вертолетов, в которых мог находиться экс-президент Виктор Янукович. Об этом он заявил во время заседания в статусе свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене В.Януковича, передает корреспондент УНН.
"Нет. Я таких распоряжений не давал", - сказал А.Турчинов, отвечая на вопрос стороны обвинения.
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Как сообщал УНН, экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев во время допроса в статусе свидетеля по делу госизмене В, Януковича заявил, что президент России Владимир Путин поднял вопрос аннексии Крыма после авиаинцидента с его вертолетом.