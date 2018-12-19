Турчинов прогнозує завершення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Воєнний стан в Україні не перевищить заявлений термін в 30 днів за умови відсутності повномасштабної агресії РФ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Турчинов в інтерв’ю ВВС, передає УНН.
"Прогнозую, що він (воєнний стан – ред.) не перевищить заявлений термін і не буде продовжуватись за відсутності повномасштабної військової агресії", - зазначив секретар РНБО, відповідаючи на запитання, скільки триватиме воєнний стан.
За його словами, якщо ж така агресія відбудеться, то воєнний стан "уже не буде таким м'яким".
"Весь арсенал засобів буде задіяно, відповідно до наданих Конституцією і законом повноважень", - наголосив чиновник.
При цьому він додав, що влада буде підводити підсумки воєнного стану, і не виключено, що окремі ефективні заходи, зокрема обмеження на в'їзд для громадян РФ.
Нагадаємо, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня терміном на 30 днів.