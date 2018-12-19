Турчинов прогнозирует завершение военного положения

"Прогнозируют, что он (военное положение - ред.) не превысит заявленный срок и не будет продолжаться при отсутствии полномасштабной военной агрессии", - отметил секретарь СНБО, отвечая на вопрос, сколько продлится военное положение.

По его словам, если такая агрессия произойдет, то военное положение "уже не будет таким мягким".

"Весь арсенал средств будет задействовано, в соответствии с предоставленными Конституцией и законом полномочий", - подчеркнул чиновник.

При этом он добавил, что власти будут подводить итоги военного положения, и не исключено, что отдельные эффективные меры, в частности ограничения на въезд для граждан РФ.

Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен членов их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней.