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Турчинов обговорив із групою стратегічних радників НАТО питання кібербезпеки

Турчинов обговорив із групою стратегічних радників НАТО питання кібербезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі із групою іноземних стратегічних радників з країн-членів НАТО обговорив поглиблення співпраці у питаннях кібербезпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО, передає УНН.

У прес-службі відзначили, що під час зустрічі йшлося про співпрацю в оборонному та безпековому секторі. Секретар РНБО України наголосив, що незважаючи на гібридну війну Російської Федерації проти України, триває процес зміцнення обороноздатності та реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО.

"Турчинов заявив, що одним з пріоритетів є відновлення багатосторонньої військово-технічної співпраці України з країнами-членами Альянсу", - йдеться у повідомленні.

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За даними прес-служби, під час зустрічі сторони акцентували на важливості поглиблення співробітництва України з НАТО у питаннях кібербезпеки, військово-технічній та науковій сферах.

"Турчинов також зазначив, що за останні три роки більшість українців усвідомили, що НАТО є одним з реальних інструментів забезпечення надійної системи колективної безпеки як в Європі, так і в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

У РНБО також додали, що своєю чергою, члени делегації заявили, що країни-члени НАТО підтримують реформи, що відбуваються в Україні, та прагнення держави до євроатлантичної інтеграції.

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