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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60106 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109775 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107970 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Турчинов обсудил с группой стратегических советников НАТО вопрос кибербезопасности

Турчинов обсудил с группой стратегических советников НАТО вопрос кибербезопасности

Киев  •  УНН

 • 10487 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с группой иностранных стратегических советников из стран НАТО обсудил углубление сотрудничества в вопросах кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что во время встречи речь шла о сотрудничестве в секторе обороны и безопасности. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что несмотря на гибридную войну Российской Федерации против Украины, продолжается процесс укрепления обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

"Турчинов заявил, что одним из приоритетов является восстановление многостороннего военно-технического сотрудничества Украины со странами-членами Альянса", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны акцентировали важность углубления сотрудничества Украины с НАТО в вопросах кибербезопасности, военно-технической и научной сферах.

"Турчинов также отметил, что за последние три года большинство украинцев осознали, что НАТО является одним из реальных инструментов обеспечения надежной системы коллективной безопасности как в Европе, так и во всем мире", - говорится в сообщении.

В СНБО также добавили, что в свою очередь, члены делегации заявили, что страны-члены НАТО поддерживают реформы, происходящие в Украине, и стремление государства к евроатлантической интеграции.

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