Турчинов обсудил с группой стратегических советников НАТО вопрос кибербезопасности

В пресс-службе отметили, что во время встречи речь шла о сотрудничестве в секторе обороны и безопасности. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что несмотря на гибридную войну Российской Федерации против Украины, продолжается процесс укрепления обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.

"Турчинов заявил, что одним из приоритетов является восстановление многостороннего военно-технического сотрудничества Украины со странами-членами Альянса", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны акцентировали важность углубления сотрудничества Украины с НАТО в вопросах кибербезопасности, военно-технической и научной сферах.

"Турчинов также отметил, что за последние три года большинство украинцев осознали, что НАТО является одним из реальных инструментов обеспечения надежной системы коллективной безопасности как в Европе, так и во всем мире", - говорится в сообщении.

В СНБО также добавили, что в свою очередь, члены делегации заявили, что страны-члены НАТО поддерживают реформы, происходящие в Украине, и стремление государства к евроатлантической интеграции.