Турчинов обсудил с группой стратегических советников НАТО вопрос кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с группой иностранных стратегических советников из стран НАТО обсудил углубление сотрудничества в вопросах кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передает УНН.
В пресс-службе отметили, что во время встречи речь шла о сотрудничестве в секторе обороны и безопасности. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что несмотря на гибридную войну Российской Федерации против Украины, продолжается процесс укрепления обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО.
"Турчинов заявил, что одним из приоритетов является восстановление многостороннего военно-технического сотрудничества Украины со странами-членами Альянса", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны акцентировали важность углубления сотрудничества Украины с НАТО в вопросах кибербезопасности, военно-технической и научной сферах.
"Турчинов также отметил, что за последние три года большинство украинцев осознали, что НАТО является одним из реальных инструментов обеспечения надежной системы коллективной безопасности как в Европе, так и во всем мире", - говорится в сообщении.
В СНБО также добавили, что в свою очередь, члены делегации заявили, что страны-члены НАТО поддерживают реформы, происходящие в Украине, и стремление государства к евроатлантической интеграции.