Турчинов назвав заяву Держдуми свідченням неадекватної агресивності та боягузтва політичної еліти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Заява Держдуми РФ є свідченням неадекватної агресивності та боягузтва російської політичної еліти. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
“Боягузливо ховаючись за свій ядерний потенціал, яким Путін сьогодні вчергове погрожував, обіцяючи знищити цивілізований світ, російські депутати перейшли до прямих погроз Україні, але ці погрози викликають не страх, а презирство до їх авторів”, — сказав Турчинов.
За його словами, в Україні немає жодного загострення ситуації, на яке посилаються у своїй заяві російські депутати. “Є тільки осіннє загострення в головах російського військово-політичного керівництва”, — зазначив Турчинов.
Секретар РНБО України наголосив, що наша держава виконує всі взяті на себе міжнародні зобов’язання, і дійсно стала авангардом протистояння “на всіх можливих фронтах і напрямках” російській агресії.
На думку Турчинова, однією з причин чергової хвилі “волань та погроз російської політичної еліти є руйнація сподівань на можливу політичну перемогу реваншистських політичних сил на президентських та парламентських виборах в Україні”.
“Наша держава готова протистояти російській агресії та захистити своє право бути вільною, незалежною та європейською країною!”, — підсумував Секретар РНБО України.
Як повідомляв УНН, нижня палата парламенту РФ прийняла в четвер проект заяви щодо ситуації в Україні. У проекті заяви сказано, що в разі просування українських військових на Донбасі, “отримають адекватну відповідь, що неминуче призведе до катастрофічних наслідків”.