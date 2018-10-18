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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160859 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150311 просмотра

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Турчинов назвал заявление Госдумы свидетельством неадекватной агрессивности и трусости политической элиты РФ

Турчинов назвал заявление Госдумы свидетельством неадекватной агрессивности и трусости политической элиты РФ

Киев  •  УНН

 • 11176 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", - сказал Турчинов.

По его словам, в Украине нет ни одного обострения ситуации на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. "Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства", - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО Украины отметил, что наше государство выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стала авангардом противостояния "на всех возможных фронтах и ​​направлениях" российской агрессии.

По мнению Турчинова, одной из причин очередной волны "стенаний и угроз российской политической элиты разрушение надежд на возможную политическую победу реваншистских политических сил на президентских и парламентских выборах в Украине".

"Наше государство готово противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной!" - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНН, нижняя палата парламента РФ приняла в четверг проект заявления по ситуации в Украине. В проекте заявления говорится, что в случае продвижения украинских военных на Донбассе, "получат адекватный ответ, что неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

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