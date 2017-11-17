"Турбоатом" готують до приватизації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Чистий прибуток держпідприємства ПАТ “Турбоатом” у 2018 році має скласти понад 763 мільйони гривень, а вартість продукції має підвищитися на 6 відсотків, приватизація підприємства також запланована на 2018 рік. Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН з посиланням на ФДМУ.
“Чистий прибуток державного підприємства ПАТ "Турбоатом" у 2018 році має скласти понад 763 мільйони гривень, а вартість продукції має підвищитися на 6 відсотків. Такі показники закладені у фінансовому плані підприємства на 2018 рік затверджені урядовим комітетом. ПАТ "Турбоатом" запланований до приватизації у наступному році і наразі Кабінет міністрів визначає розмір пакету акцій до продажу,” — йдеться в повідомленні.
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"Держава володіє 75,2 відсотками акцій даного підприємства. Який пакет буде запропоновано інвесторам, чи це буде контрольний чи повний пакет, або частковий, визначить уряд, але Фонд розраховує на приватизацію "Турбоатому," - зазначив Трубаров.
Крім того, керівник Фонду держмайна також повідомив, що фінпланом передбачено експорт продукції на рівні 37%. Збільшуються також на 10 відсотків і адміністративні видатки, які мають піти на підвищення оплати праці.
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Повідомляють, що у 2018 році Фонд держмайна планує приватизувати “Одеський припортовий завод”, “Центренерго”, “Турбоатом”, 6 енергетичних компаній, “Аграрний фонд”, “Державну продовольчо-зернову корпорацію України” та низку об’єктів малої приватизації.