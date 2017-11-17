"Турбоатом" готовят к приватизации

ukru
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 7319 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 41479 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 62602 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 70338 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 73061 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60863 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98656 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100707 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130171 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116075 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 107103 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 80488 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 105917 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 109291 просмотра
Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

12:00 • 41986 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 109291 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 133600 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 130171 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 131832 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 154579 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 25530 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 110925 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 117971 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 118746 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 123912 просмотра
Актуальное
"Турбоатом" готовят к приватизации

"Турбоатом" готовят к приватизации

Киев  •  УНН

 • 16734 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Чистая прибыль госпредприятия ПАО "Турбоатом" в 2018 году должна составить более 763 миллионов гривен, а стоимость продукции должна повыситься на 6 процентов, приватизация предприятия также запланирована на 2018 год. Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, передает УНН со ссылкой на ФГИУ.

"Чистая прибыль государственного предприятия ПАО "Турбоатом" в 2018 году должен составить более 763 миллионов гривен, а стоимость продукции должна повыситься на 6 процентов. Такие показатели заложены в финансовом плане предприятия на 2018 год утвержденые правительственным комитетом. ПАО "Турбоатом" запланирован к приватизации в следующем году и в настоящее время Кабинет министров определяет размер пакета акций к продаже", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонд госимущества предлагает расширить список объектов для приватизации

"Государство владеет 75,2 процентами акций данного предприятия. Какой пакет будет предложен инвесторам, будет ли это контрольный или полный пакет, или частичный, определит правительство, но Фонд рассчитывает на приватизацию "Турбоатома", - отметил Трубаров.

Кроме того, руководитель Фонда госимущества также сообщил, что финпланом предусмотрен экспорт продукции на уровне 37%. Увеличиваются также на 10 процентов и административные расходы, которые должны пойти на повышение оплаты труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для начала приватизации Украина планирует завершить изменения в законодательстве

Сообщается, что в 2018 году Фонд госимущества планирует приватизировать "Одесский припортовый завод", "Центрэнерго", "Турбоатом", 6 энергетических компаний, "Аграрный фонд", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ряд объектов малой приватизации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы