"Турбоатом" готовят к приватизации

"Чистая прибыль государственного предприятия ПАО "Турбоатом" в 2018 году должен составить более 763 миллионов гривен, а стоимость продукции должна повыситься на 6 процентов. Такие показатели заложены в финансовом плане предприятия на 2018 год утвержденые правительственным комитетом. ПАО "Турбоатом" запланирован к приватизации в следующем году и в настоящее время Кабинет министров определяет размер пакета акций к продаже", - говорится в сообщении.

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"Государство владеет 75,2 процентами акций данного предприятия. Какой пакет будет предложен инвесторам, будет ли это контрольный или полный пакет, или частичный, определит правительство, но Фонд рассчитывает на приватизацию "Турбоатома", - отметил Трубаров.

Кроме того, руководитель Фонда госимущества также сообщил, что финпланом предусмотрен экспорт продукции на уровне 37%. Увеличиваются также на 10 процентов и административные расходы, которые должны пойти на повышение оплаты труда.

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Сообщается, что в 2018 году Фонд госимущества планирует приватизировать "Одесский припортовый завод", "Центрэнерго", "Турбоатом", 6 энергетических компаний, "Аграрный фонд", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ряд объектов малой приватизации.