Тупицький фактично підтримав окупацію і спробу анексії Криму в 2014 році - Веніславський

Цитата

“У 2014 році, коли Конституційний Суд України ухвалював рішення про неконституційність референдуму, який відбувся на території АР Крим і став основою для окупації АР Крим Російською Федерацією, Тупицький сказав, що необхідно з’ясувати позицію того суб’єкта, який ухвалював таке рішення — тобто ВР, проаналізувати обставини, в яких воно ухвалювалося. Тобто фактично підтримав окупацію і спробу анексії АР Крим ще в 2014 році”, — цитує Веніславського пресслужба “Слуг народу”.

Деталі

Крім того, зі слів представника Президента, Тупицький декілька разів відвідував територію тимчасово окупованого Росією Криму. А також придбав там земельну ділянку, скориставшись при цьому законодавством країни-окупанта.

Також, з його слів, Тупицький був режисером та ідеологом ухвалення рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року, яким було зруйновано систему антикорупційних органів. А також схиляв суддів КСУ до ухвалення такого рішення.

“Навіть після того, як Володимир Зеленський відсторонив Тупицького через те, що він був підозрюваним у важкому злочині проти правосуддя, суддя КСУ своїми діями всіляко перешкоджав діяльності органів досудового розслідування та фактично використовував Конституційний Суд як рупор для відстоювання своєї абсолютно необґрунтованої позиції”, — підсумував представник Президента в КСУ.

Контекст

27 березня Президент підписав Указ № 124/2021 “Про деякі питання забезпечення національної безпеки України”, яким скасував укази Президента від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Доповнення

У кінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на один місяці.

19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Додамо, раніше в ОГПУ вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому за тими ж статтями — у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою.