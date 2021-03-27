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Тупицкий фактически поддержал оккупацию и попытку аннексии Крыма в 2014 году - Вениславский

Тупицкий фактически поддержал оккупацию и попытку аннексии Крыма в 2014 году - Вениславский

Киев  •  УНН

 • 27392 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Александр Тупицкий фактически поддержал оккупацию и попытку аннексии Крыма еще в 2014 году и своими действиями способствовал легитимизации незаконной оккупации части территории Украины. Об этом заявил народный депутат, представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, комментируя Указ Президента об отмене указа бывшего президента беглеца Виктора Януковича о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина, передает УНН.

Цитата

"В 2014 году, когда Конституционный Суд Украины принимал решение о неконституционности референдума, который состоялся на территории АР Крым и стал основой для оккупации АР Крым Российской Федерацией, Тупицкий сказал, что необходимо выяснить позицию того субъекта, который принимал такое решение - то есть ВР, проанализировать обстоятельства, в которых оно принималось. То есть фактически поддержал оккупацию и попытку аннексии АР Крым еще в 2014 году", - цитирует Вениславского пресс-служба "Слуг народа".

Детали

Кроме того, по словам представителя Президента, Тупицкий несколько раз посещал территорию временно оккупированного Россией Крыма. А также приобрел там земельный участок, воспользовавшись при этом законодательством страны-оккупанта.

Также, по его словам, Тупицкий был режиссером и идеологом принятия решения КСУ от 27 октября 2020 года, которым была разрушена система антикоррупционных органов. А также склонял судей КСУ для принятия такого решения.

"Даже после того, как Владимир Зеленский отстранил Тупицкого из-за того, что он был подозреваемым в тяжелом преступлении против правосудия, судья КСУ своими действиями всячески препятствовал деятельности органов досудебного расследования и фактически использовал Конституционный Суд как рупор для отстаивания своей абсолютно необоснованной позиции", - подытожил представитель Президента в КСУ.

Контекст

27 марта Президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Дополнение

В конце февраля этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на один месяц.

19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в Конституционный суд из-за его отстранения.

Напомним

В конце октября ГБР начало производства в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Добавим, ранее в ОГПУ указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому по тем же статьям - в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст . 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

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