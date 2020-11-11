Тумани і до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синотиків, в Україні сьогодні без опадів, на Правобережжі вночі та вранці туман.

Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, тепліше - на Закарпатті та на півдні.

На Київщині сьогодні без опадів; вночі та вранці туман. Температура вночі 0-3° тепла, вдень 5-8°.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.