Туманы и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105872 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85003 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112060 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90079 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97790 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102636 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101412 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101275 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Туманы и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

Туманы и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 10687 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине в среду, 11 ноября, осадков не ожидается, утром - местами туманы. Воздух днем прогреется до 9 градусов тепла, ночью - "минусы". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синотикив, в Украине сегодня без осадков, на Правобережье ночью и утром туман.

Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, теплее всего - на Закарпатье и на юге.

В Киевской области сегодня без осадков; ночью и утром туман. Температура ночью 0-3° тепла, днем 5-8°.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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