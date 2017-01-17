Туман у Києві не пов'язаний з пожежами у столиці і околицях - ДСНС

"Цей дим, який спостерігається у Києві, не пов'язаний з пожежами на території Києва чи Київської області. Тобто, таких пожеж, які могли спричинити такий дим, у Києві не було. Скоріш за все, це метеорологічне явище спричинене дуже високою вологістю повітря та відсутністю вітру. Таке аналогічне метеорологічне явище ми відчували півроку тому, коли змінюється температура повітря, висока вологість і цей туман, будемо так казати, перебиває весь цей смог, який залишається на території", - повідомили у прес-службі.

Також, на сторінці ДСНС у Facebook є повідомлення про те, що за даними Укргідрометцентру, на території більшості областей країни, у тому числі і в Києві, очікується туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, сьогодні в Україні у більшості областей спостерігатиметься туман.