Туман в Киеве не связан с пожарами в столице и окрестностях - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Туман, который с вечера 16-го января наблюдается в Киеве, вероятно, вызван повышением влажности воздуха и отсутствием ветра. Это явление называется метеорологическая дымка. Об этом УНН сообщили в пресс-центре ГосЧС Украины в Киеве.
"Этот дым, который наблюдается в Киеве, не связан с пожарами на территории Киева или Киевской области. То есть, таких пожаров, которые могли вызвать такой дым, в Киеве не было. Скорее всего, это метеорологическое явление вызвано очень высокой влажностью воздуха и отсутствием ветра. Такое аналогичное метеорологическое явление мы чувствовали полгода назад, когда меняется температура воздуха, высокая влажность и этот туман, будем так говорить, перебивает все этот смог, который остается на территории ", - сообщили в пресс-службе.
Также на странице ГосЧС в Facebook сообщения о том, что по данным Укргидрометцентра, на территории большинства областей страны, в том числе и в Киеве, ожидается туман, видимость 200-500 м.
Напомним, сегодня в Украине в большинстве областей будет наблюдаться туман .