Туман і ожеледиця: яку погоду чекати завтра у Києві

"...у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

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Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.