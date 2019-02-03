Туман і ожеледиця: яку погоду чекати завтра у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Завтра, 4 лютого, у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
"...у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
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Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.