Туман и гололедица: какую погоду ждать завтра в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Завтра, 4 февраля, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"... в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.