Тука про затримання Рубана: це тільки початок

"Я не сумніваюся в тому, що Рубан – це пішак. Медійний персонаж – не більше того. От просто створене медійне обличчя людини. А сама по собі ця людина – нуль повний. Це як маріонетка, якою керують інші. Хочу вірити в те, що за ті місяці, поки тривала ця спецоперація, відслідковані всі його зв'язки і вертикальні, і горизонтальні. І я маю певні обґрунтовані сподівання, що це лише початок операції. Далі буде. І можна тільки уявити, в якому стані перебуває все це кодло", – сказав Тука.

На запитання, як багато може Володимир Рубан знати, Тука сказав: "Це залежить від того, які в нього були зв'язки. Я цього не знаю. Він 100% знав, бо віз не для себе, не для особистого використання. І я ніколи не повірю, що він сам намагався вчинити такі терористичні акти. Це діяла група людей, і не просто терористи, як ми їх собі уявляємо. Там є і політичне крило, політичне угрупування, бо всі ці подальші дії, вони мали бути кимось керовані, мали призвести до якихось керованих наслідків. Розробляють зазвичай певні сценарії поведінки суспільства, як треба правильно підводити суспільство до тих чи інших реакцій".

Нагадаємо, 8 березня керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.

Голова СБУ Василь Грицак у п’ятницю 9 березня заявив, що В.Рубан, діючи у змові з очільниками терористичних організацій “ДНР” Захарченком та Тимофійовим планував скоєння серії терористичних актів в центральній частині міста Києва із застосуванням зброї та вибухових пристроїв, з якими його затримали.