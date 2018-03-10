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Тука о задержании Рубана: это только начало

Тука о задержании Рубана: это только начало

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан является марионеткой, его задержание - это только начало. О таком заявил в эфире "5 канала" в программе заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука, передает УНН.

"Я не сомневаюсь в том, что Рубан - это пешка. Медийный персонаж - не более того. Вот просто создано медийное лицо человека. А сама по себе этот человек - ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока продолжалась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И у меня есть определенные обоснованные надежды, что это только начало операции. Далее будет. И можно только представить, в каком состоянии находится все это отродье", - сказал Тука.

На вопрос, как много может Владимир Рубан знать, Тука сказал: "Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому вез не для себя, не для личного использования. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей, и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия, они должны быть кем-то управляемые, должны были привести к каким-то управляемым последствиям. Разрабатывают обычно определенные сценарии поведения общества, как нужно правильно подводить общество к тем или иным реакциям".

Напомним, 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, что было скрыто в мебели.

Председатель СБУ Василий Грицак в пятницы 9 марта заявил, что Рубан, действуя в сговоре с руководителями террористических организаций "ДНР" Захарченко и Тимофеевым планировал совершение серии террористических актов в центральной части города Киева с применением оружия и взрывных устройств, с которыми его задержали.

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