Цивільні об’єкти стали мішенями для понад 70% ракет, які росія запустила по Україні - дослідження
Київ • УНН
Дослідження показує, що 3 з 4 ракет рф атакують цивільні цілі в Україні. росія почала використовувати ракети з касетними боєголовками, зокрема модернізовані Х-101 та "Калібр".
Для трьох з чотирьох ракет, які росія запустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення цілями були виключно цивільні об’єкти. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, публікуючи відповідну інфографіку, пише УНН.
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Зазначається, що удари наносилися по житловим будинкам, дитячим лікарням, навчальним закладам, електростанціям.
Це відвертий терор проти мирного населення. Та порушення норм Міжнародного гуманітарного права,
Згідно інфографіки, у відсотковому відношенні, найчастіше для атак цивільних об’єктів рф застосовувала ракети "Циркон", "Кинджал", "Онікс".
Щодо використання безпілотників, то вони частіше атакували військові об’єкти.
Додатково
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, що росія почала частіше наносити удари по Україні ракетами із касетною бойовою частиною.
Експерти зазначили, що у переважній більшості типів ракет, які росія застосовує проти України під час масованих атак, досі містилися фугасна та осколково-фугасна бойові частини. Такий тип бойової частини був характерний для "Іскандерів", "Калібрів", "Кинджалів" та ракет Х-101.
У січні-березні 2024 року вперше з'явилася інформація, яка згодом практичним застосуванням, модернізованої Х-101 із двома бойовими частинами, одна з яких - касетна, а інша - осколково-фугасна (фугасна). Встановлення додаткової бойової частини стало можливим завдяки зменшенню розміру паливного бака. Також визначено застосування ракет типу "Калібр" із касетною бойовою частиною, чого раніше не фіксувалося,