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Цивільні об’єкти стали мішенями для понад 70% ракет, які росія запустила по Україні - дослідження

Київ • УНН

 • 20096 перегляди

Дослідження показує, що 3 з 4 ракет рф атакують цивільні цілі в Україні. росія почала використовувати ракети з касетними боєголовками, зокрема модернізовані Х-101 та "Калібр".

Для трьох з чотирьох ракет, які росія запустила по Україні з початку повномасштабного вторгнення цілями були виключно цивільні об’єкти. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, публікуючи відповідну інфографіку, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що удари наносилися по житловим будинкам, дитячим лікарням, навчальним закладам, електростанціям.

Це відвертий терор проти мирного населення. Та порушення норм Міжнародного гуманітарного права,

- йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Згідно інфографіки, у відсотковому відношенні, найчастіше для атак цивільних об’єктів рф застосовувала ракети "Циркон", "Кинджал", "Онікс".

Щодо використання безпілотників, то вони частіше атакували військові об’єкти.

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Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, що росія почала частіше наносити удари по Україні ракетами із касетною бойовою частиною.

Експерти зазначили, що у переважній більшості типів ракет, які росія застосовує проти України під час масованих атак, досі містилися фугасна та осколково-фугасна бойові частини. Такий тип бойової частини був характерний для "Іскандерів", "Калібрів", "Кинджалів" та ракет Х-101.

У січні-березні 2024 року вперше з'явилася інформація, яка згодом практичним застосуванням, модернізованої Х-101 із двома бойовими частинами, одна з яких - касетна, а інша - осколково-фугасна (фугасна). Встановлення додаткової бойової частини стало можливим завдяки зменшенню розміру паливного бака. Також визначено застосування ракет типу "Калібр" із касетною бойовою частиною, чого раніше не фіксувалося,

- розповіли експерти КНДІСЕ.
Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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