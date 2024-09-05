Гражданские объекты стали мишенями для более 70% ракет, которые россия запустила по Украине - исследование

Для трех из четырех ракет, которые россия запустила по Украине с начала полномасштабного вторжения целями были исключительно гражданские объекты. Об этом сообщает СтратКом ВСУ, публикуя соответствующую инфографику, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что удары наносились по жилым домам, детским больницам, учебным заведениям, электростанциям.

Это откровенный террор против мирного населения. И нарушение норм Международного гуманитарного права, - говорится в сообщении СтратКому ВСУ.

Согласно инфографике, в процентном отношении, чаще всего для атак гражданских объектов рф применяла ракеты «Циркон», «Кинжал», «Оникс».

Что касается использования беспилотников, то они чаще атаковали военные объекты.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, что россия начала чаще наносить удары по Украине ракетами с кассетной боевой частью.

Эксперты отметили, что в подавляющем большинстве типов ракет, которые россия применяет против Украины во время массированных атак, до сих пор содержались фугасная и осколочно-фугасная боевые части. Такой тип боевой части был характерен для «Искандеров», «Калибров», «Кинжалов» и ракет Х-101.