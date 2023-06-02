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Цю інформацію просуває російська агентура: Єрмак про натяки у співпраці з фсб

Київ • УНН

 • 501952 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова "РІК. За кадром. Офіс Президента" прокоментував звинувачення щодо нібито його співпраці з російським фсб, передає УНН.

Цю інформацію просуває російська агентура: Єрмак про натяки у співпраці з фсб

Цитата

"Вперше натякання на те, про що ви говорите - агент росії, фсб - вони з'явилися під час моєї роботи, де я представляв Україну в Нормандському форматі. Я був дуже важкий для них перемовник. І сьогодні вже наше СБУ про це говорить, що вперше ця інформація, яку, на жаль, потім підхопили і деякі українські політики, це в першу чергу виникли в анонімних Телеграм-каналах, які, як сьогодні доводить наше СБУ і розвідка, вони ведуться російським фсб", - зазначив Єрмак.

Деталі

Єрмак також додав, що багато подібної інформації сьогодні з'являється як про нього, так і про його родину, однак, за його словами, якби це була правда, то у міжнародних партнерів України вже б давно виникнули питання.

"Навіть мені смішно про це чути, тому що рівень людей, з якими я спілкуюсь сьогодні - і з керівниками розвідок наших партнерів американців, британців, - і як ви розумієте, якщо до мене у цих людей було хоч отаке запитання, то безумовно все було б по-іншому.

Багато чого говорили і про мене, і про мою родину. Але я пишаюсь, наприклад, що мій брат захищав Київщину. І багато людей, хто воював з ним, знають, що він робив", - підкреслив Керівник ОП.

Він наголосив, що завжди потрібно аналізувати інформацію, адже російська машина пропаганди працює постійно.

"Треба завжди аналізувати, треба порівнювати, тому що ми сьогодні живемо в інформаційному полі, коли гігантська машина російської пропаганди працює нон-стоп. Вона працює не тільки на Україну, вона працює на увесь світ. І сьогодні вона закидає якісь моменти кожного дня, щоб ми боялися, щоб ми перестали вірити, щоб нас посварити з партнерами, але кожного разу треба самим робити висновки", - підсумував Єрмак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДІСЕ досліджує російську пропаганду з 2014 року: чітко простежуються запозичення з нацизму

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