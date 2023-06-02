Эту информацию продвигает российская агентура: Ермак о намеках в сотрудничестве с фсб

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"Впервые намеки на то, о чем вы говорите - агент россии, фсб - они появились во время моей работы, где я представлял Украину в Нормандском формате. Я был очень трудный для них переговорщик. И сегодня уже наше СБУ об этом говорит, что впервые эта информация, которую, к сожалению, потом подхватили и некоторые украинские политики, это в первую очередь возникли в анонимных Телеграм-каналах, которые, как сегодня доказывает наше СБУ и разведка, они ведутся российским фсб", - отметил Ермак.

Детали

Ермак также добавил, что много подобной информации сегодня появляется как о нем, так и о его семье, однако, по его словам, если бы это была правда, то у международных партнеров Украины уже бы давно возникли вопросы.

"Даже мне смешно об этом слышать, потому что уровень людей, с которыми я общаюсь сегодня - и с руководителями разведок наших партнеров американцев, британцев, - и как вы понимаете, если ко мне у этих людей был хоть такой вопрос, то безусловно все было бы по-другому.

Много чего говорили и обо мне, и о моей семье. Но я горжусь, например, что мой брат защищал Киевщину. И многие люди, кто воевал с ним, знают, что он делал", - подчеркнул Руководитель ОП.

Он отметил, что всегда нужно анализировать информацию, ведь российская машина пропаганды работает постоянно.

"Надо всегда анализировать, надо сравнивать, потому что мы сегодня живем в информационном поле, когда гигантская машина российской пропаганды работает нон-стоп. Она работает не только на Украину, она работает на весь мир. И сегодня она забрасывает какие-то моменты каждый день, чтобы мы боялись, чтобы мы перестали верить, чтобы нас поссорить с партнерами, но каждый раз надо самим делать выводы", - подытожил Ермак.

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